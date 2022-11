Michelle da Costa Chaga, conhecida como Michelle Mibow - Reprodução: redes sociais

Publicado 08/11/2022

Santos (SP) - A passista Michelle da Costa Chaga, de 40 anos, conhecida como Michelle Mibow, foi encontrada morta dentro de casa na segunda-feira, 7, em Santos, no litoral de São Paulo. Segundo familiares, a suspeita é de que Mibow tenha sido vítima de um infarto. A famosa passista do carnaval paulista já foi finalista do concurso de musa do antigo 'Caldeirão do Huck', programa da TV Globo.

O marido de Michelle, que é bombeiro, teria encontrado a mulher caída no chão ao chegar em casa. Ele tentou reanimá-la, mas a musa acabou morrendo no local.

Mibow tinha uma longa carreira como bailarina e coreógrafa. No Carnaval santista, foi rainha de bateria da União Imperial e da Unidos dos Morros. Atualmente, era madrinha da bateria Chapa Quente. A musa já foi coroada rainha dos carnavais de Santos, em 2017, e São Vicente, em 2017.

Na capital paulista, recebeu o título de Princesa da escola de samba Vila Maria, além de musa Águia de Ouro, duas das mais tradicionais agremiações do carnaval de São Paulo. Em 2013, Mibow alcançou um grande destaque na carreira, quando chegou a ser finalista do concuso musa do 'Caldeirão do Huck'. Em 2019, ela recebeu o prêmio Estandarte Santista', com cerca de 252.592 votos.

Homenagens nas redes sociais

Agremiações, amigos e familliares prestarem homenagens a passista nas redes sociais. A escola Unidos dos Morros agradeceu a madrinha da bateria. "Nosso sinceros sentimentos a família e amigos. Michele obrigado por sempre representar maravilhosamente o nosso Pavilhão seja como rainha, madrinha, coreógrafa, atêlie, barracão e em diversos segmentos da nossa agremiação. Você realmente aprendeu a amar a Unidos dos Morros como a comunidade que te ama".

A bateria Chapa Quente também lamentou o falecimento. Na publicação que já conta com quase de 380 comentários e 125 compartilhamentos, admiradores da bailarina também expressam a tristeza da perda. "Eterna Dinda, meus sinceros sentimentos aos familiares e a todos perdemos um ser humano de grande luz”, escreveu um internauta. “Sempre será nossa eterna madrinha”, comentou outro.

"Com imensa tristeza comunicamos o falecimento da nossa Madrinha Michelle Mibow. Pedimos a Deus conforte o coração de toda família e amigos nesse momento difícil. Fica aqui o agradecimento de toda Bateria Chapa Quente por cada momento conosco, seremos eternamente gratos. A vida tem muitas vírgulas, mas nunca um ponto final", publicou a bateria Chapa Quente.





Já a União Imperial, por meio de uma nota assinada pelo presidente Duilio de Paula, disse que Michelle teve uma linda passagem pela verde e rosa. "É com imenso pesar recebemos essa notícia. Michelle começou ainda jovem na União Imperial. Deixará uma lacuna impreenchível. Estamos serenos nesse momento tão difícil", disse ele.

Na legenda publicação, o perfil da escola escreveu: "Michelle começou ainda jovem na União Imperial onde chegou ao posto de Rainha de Bateria. Também foi Rainha do Carnaval pela Verde e Rosa. Atualmente brilhava como Madrinha da bateria da Unidos dos Morros, e deixara uma lacuna impreenchivel no carnaval santista. Aos familiares e amigos os nossos mais sinceros sentimentos."



Mibow foi destacada também nas homenagens da Liga das Escolas de Samba de Santos pelo presidente Fábio Przygoda. "É com imensa tristeza que recebemos a notícia da passagem de Michelle Mibow, sambista de trajetória marcante como passista, rainha de bateria, coreógrafa e Rainha do Carnaval em nossa região. Seu talento, dedicação e amor ao samba certamente inspiraram novas gerações que estão por vir para também nos encantar. Aos familiares, amigos e à comunidade da Cidade Alta, nosso abraço solidário.", finaliza.

Um amigo da bailarina escreveu: "Hoje você partiu minha grande amiga… Desencarnou e passou para o plano espiritual! Jovem, Linda, Talentosa, Alto Astral, Guerreira e vivia uma vida sem vícios, apenas se dedicando à Dança e ao Esporte! Vai entender né?! Mas a Deus, nossos destinos pertencem! Ele sabe de todas as coisas! E infelizmente, temos que aceitar! A dor é imensa no meu coração!"

"Não consigo acreditar. (...) Obrigada por todas as vezes que me fez rir porque você era assim, felicidade em pessoa. Nem tenho muito o que falar pq é muito difícil… Descanse em paz, querida", publicou outra amiga de Michelle.