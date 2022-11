Mulher se engana e faz Pix de R$ 8,3 mil para pessoa errada; Polícia investiga o caso - Divulgação

Publicado 08/11/2022 20:42 | Atualizado 08/11/2022 20:49

Brasília - Uma mulher se enganou e transferiu via Pix R$ 8,3 mil para a pessoa errada. O caso aconteceu na última segunda-feira (7), no Distrito Federal. Após tentar contato com o destinatário da transferência, que a princípio informou que iria devolver o valor, mas depois parou de atender as ligações, a mulher resolveu procurar a polícia.

O caso está sendo investigado pela 33ª Delegacia de Polícia, em Santa Maria, e o crime é tratado como "apropriação de coisa havida por erro".

Segundo o Banco Central, só é possível cancelar a transação antes da confirmação do pagamento. Caso ainda sim a transferência seja realizada, a instituição recomenda entrar em contato com o banco, para que ele localize o destinatário. Se mesmo assim não for possível reaver o valor, o recomendado é acionar a Justiça.