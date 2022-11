Segundo a polícia, corpo de vítima foi tirado com ajuda de carrinho de prédio em SP - TV Globo

Publicado 10/11/2022 09:57 | Atualizado 10/11/2022 11:07

A Polícia Civil prendeu na quarta-feira, 9, o ex-lutador Luis Paulo Lima dos Santos por assassinar a esposa, Ellida Tuane Ferreira da Silva Santos, na Zona Leste de São Paulo. De acordo com as investigações, ele foi flagrado, por câmeras de segurança, saindo do apartamento com o corpo da vítima em um carrinho de compras. Os dois eram casados há um ano.

A câmera de segurança na entrada do elevador registrou na sexta-feira, 4, a última imagem da professora, de 26 anos, ainda com vida. Por volta das 21h30, ela chega ao prédio na Vila Matilde, Zona Leste da capital paulista, e sobe para o apartamento. No dia seguinte, um pouco antes das 21h, as imagens mostram o marido da vítima no saguão, com um carrinho de compras vazio. Quatro minutos depois, o ex-lutador entra no elevador, ainda puxando o carrinho e com lençóis.



De acordo com as investigações, nesse momento, ele já estava com o corpo de Ellida envolvido nos lençóis. Luis Paulo, então, vai para a garagem do prédio e deixa o que seria o corpo no carro. Ele esperou algumas horas e, só saiu do prédio na madrugada do domingo. Quatro horas depois, voltou para o apartamento, com o filho de 6 meses do casal.

Segundo a polícia, Luis Paulo é dono de uma academia e ex-lutador profissional. O delegado Bruno Cogan, que investiga o caso, apontou que o crime pode ter sido motivado por ciúmes. “Há indícios de que seria por motivo de ciúmes, mas ainda precisa ser apurado com profundidade”.

O ex-lutador tentou esconder a autoria do crime. Ele fez o registro do desaparecimento quase no mesmo momento que a polícia encontrou o corpo da professora. No boletim de ocorrência, ele afirmou que a mulher havia viajado.

"Ela saiu com destino a Campinas, enviou a última mensagem às 19h51 dizendo que estava somente com 5% de bateria. Às 22h39 enviei mensagem novamente e não foi visualizada e ligações encaminhadas direto para a caixa postal. Em contato com a minha cunhada e a mãe da desaparecida informaram que ela não chegou em suas casas em Campinas", disse.

O suspeito também declarou que tentou procurar a esposa, indo "até Campinas, à rodoviária, à delegacia e ao hospital procurando informações e não conseguiu". Os vizinhos do prédio contaram aos investigadores que ouviram barulhos de tiros no dia do crime, mas nenhum deles chegou a chamar a polícia.

O corpo de Ellida foi encontrado envolvido em um saco plástico à beira de um córrego, em Itaquera, também na Zona Leste da cidade. Na quarta, Luis admitiu ter assassinado Ellida e contou ao delegado que fez quatro disparos. Há marcas de tiros no corpo da mulher. Os agentes ainda procuram a arma do crime.