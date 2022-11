Corpo de Rolando Boldrin é enterrado no cemitério Gethsêmani Morumbi, na Zona Oeste de São Paulo - Divulgação / TV Cultura

Publicado 10/11/2022 18:14

São Paulo - O corpo do cantor, compositor, ator e apresentador da TV Cultura Rolando Boldrin foi enterrado no fim da tarde desta quinta-feira (10) no cemitério Gethsêmani Morumbi, na Zona Oeste de São Paulo. O velório do artista ocorreu na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) em uma cerimônia aberta ao público, que se encerrou às 15h.

Durante a despedida, houve comoção e homenagens feitas pelos parentes e amigos próximos do apresentador. A viúva, Patrícia, colocou um passarinho de madeira nas mãos de Boldrin. Eles estavam juntos havia 18 anos, e ela comentou sobre a perda do marido:

“O Rolando era uma pessoa muito pé no chão. Ele sabia que estava indo. Ele tinha um bordão, ele falava que ‘todo mundo viajava fora do combinado’ e ele estava dizendo que estava indo no combinado, ele tinha cumprido com tudo o que ele fez. Só me deu muitas atribuições porque além de esposa sou a produtora, cuido de tudo para ele, e ele é uma pessoa extremamente responsável com o trabalho, o trabalho era tudo para ele, mas foi impressionante a serenidade, muita serenidade, ele falou que estava voltando para casa”.

Mais cedo, durante velório, o apresentador Silvio Santos enviou uma coroa de flores para o local. As atrizes Laura Cardoso e Solange Couto compareceram à cerimônia.

Morte

Rolando Boldrin morreu, aos 86 anos, nesta quarta-feira (9), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com informações da TV Cultura, a causa da morte foi insuficiência respiratória e renal. O ator estava internado há cerca de dois meses.

Em mais de 60 anos de carreira, Rolando Boldrin apresentou o programa "Sr. Brasil", da TV Cultura, por 17 anos. O artista marcou gerações e se tornou um dos principais expoentes da música sertaneja e das raízes da música regional no Brasil.

"Ele tirou o Brasil da gaveta e fez coro com os artistas mais representativos de todas as regiões do país. Em seu programa, o cenário privilegiava os artesãos brasileiros e era circundado por imagens dos artistas que fizeram a nossa história, escrita, falada e cantada, e que já viajaram, muitos deles 'fora do combinado', conforme costumava dizer Rolando", disse a TV Cultura por meio de nota.

Na televisão, o apresentador ainda foi destaque com o "Som Brasil", que começou no rádio e depois passou para a TV Globo, em 1981. A atração foi criada pelo próprio Rolando Boldrin, na qual contava seus "causos", dançava, exibia peças teatrais e pequenos documentários. O artista ainda comandou os programas "Empório Brasileiro” na TV Bandeirantes e “Empório Brasil” no SBT.

Como ator, Boldrin atuou em mais de 30 novelas, como “O Direito de Nascer”, “As Pupilas do Senhor Reitor”, “Os Deuses Estão Mortos”, “Quero Viver”, “Mulheres de Areia”, “Os Inocentes”, “A Viagem”, “O Profeta”, “Roda de Fogo”, “Cara a Cara”, “Cavalo Amarelo” e “Os Imigrantes”.