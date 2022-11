Axel Grael (E) encontra com Marina Silva na COP27 - Divulgação

Publicado 10/11/2022 16:39

O prefeito de Niterói, Axel Grael, representante das 500 maiores cidades brasileiras na COP27, a Conferência do Clima no Egito, esteve com a ex-ministra Marina Silva. A ambientalista faz parte da comitiva do presidente eleito Lula, uma das autoridades mais aguardadas do evento. Troca de afagos para cá, troca de experiências para lá, Marina, uma das apostas para ocupar o Ministério no novo governo, ficou encantada mesmo é com o fato de Niterói ter criado a primeira Secretaria Municipal do Clima do País. E posou para foto ao lado do prefeito e do secretário do Clima, Luciano Paez.

Na fila

Axel segue do Egito, onde dá uma série de palestras, para a Suíça, para falar em um evento da ONU sobre Direitos Humanos e a experiência de Niterói. Ele está avaliando esticar a estada no Egito para ter a chance de encontrar o presidente eleito Lula.