Mulher é atingida por raio enquanto estava na garupa de moto e morre - Reprodução

Publicado 10/11/2022 17:40 | Atualizado 10/11/2022 17:47

Goiania - Uma mulher identificada como Márcia Pires Santana Alves, 46 anos, morreu após ser atingida por um raio enquanto estava na garupa uma moto em uma rodovia de São Miguel do Araguaia, no norte de Goiás.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ela e o cunhado trafegavam pela GO-164, na tarde de terça-feira (8), quando o incidente ocorreu. Ainda segundo a corporação, eles transportavam panelas quando receberam a descarga com o veículo em movimento. As informações foram reveladas pelo G1.

A vítima teve queimaduras na região dos seios e também na cabeça. Já o piloto teve ferimentos apenas no rosto e ficou confuso. Ambos chegaram a ser levados para o hospital municipal de São Miguel, mas a mulher não resistiu. Já o motorista foi liberado horas depois do atendimento.