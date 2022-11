Publicado 10/11/2022 14:34

Rio - A Copa do Mundo e o país-sede da competição, o Catar , podem se tornar temas do Exame Nacional do Ensino Médio ( ENEM ) e até em outros vestibulares este ano. É que a competição, que é um dos maiores eventos do mundo e que esta marcada para iniciar no dia 20 de novembro, será realizada pela primeira vez em um país do Oriente Médio.



Geralmente é comum que em anos de Copa do Mundo o evento esportivo seja abordado nos vestibulares pelo país, inclusive, no Enem. No entanto, pode ser que os assuntos mencionem coisas além da Copa e do país.



Veja a lista de itens que podem ser abordados:

Primeira Copa no Oriente Médio

É a primeira vez que a competição é realizada no Oriente Médio. Além disso, a edição do Catar, até agora, é a mais cara de todas as competições da história.



A partida entre EUA e Irã na fase de grupos

Os Estados Unidos e o Irã se enfrenteram este ano na fase de grupos, tendo em vista o conflito entre os dois países, pode ser que haja questões relacionadas ao assunto.



Homossexualidade

A Copa no Catar gerou polêmica nos últimos meses em relação ás leis do país, é que lá a homossexualidade é considerada crime. Em um dos discursos feitos esse ano pela organização da Copa, foi informado que turistas homossexuais serão bem recebidos, no entanto, manifestações públicas devem ser evitadas. Apesar disso, a Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA) afirmou que bandeiras LGBTs serão aceitas nos estádios sem nenhum problema.



As características gerais do país-sede do evento

É importante que os estudantes saibam um resumo das características gerais do Catar como, por exemplo: maioria étnica, regime de governo, maioria religiosa dentre outros aspectos.



A busca por projeção internacional do Catar

O país vem buscando se projetar ao longo dos anos no cenário internacional. Entre as diversas ações, está a intervenção militar na Líbia, em 2011, e na Crise do Egito pós Primavera Árabe.



Produtor de gás natural

O gás natural é uma fonte energética, que apesar de não renovável é considerado menos poluentes que outras fontes de energia. O Catar é um grande produtor de gás natural no mundo.



Relação Catar X Irã

O Catar está entre os poucos países árabes sunitas do Oriente Médio que matém uma boa relação com o Irã. Em 2017, houve um rompimento entre o país sede da Copa do Mundo e a Árabia Saudita por conta disso.



Clima e o deserto

As questões sobre o clima são uma crescente em vestibulares por todo país, é possível que a geografia física e o clima do país sejam assuntos abordados.



Os times classificados para a Copa

Há possibilidade de que as questões mencionem paíeses que estejam entre os 32 seleções da Copa do Mundo de 2022. Saber quais são eles pode ser interessante.