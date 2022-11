O fluxo total de veículos em estradas com pedágio acumula crescimento de 7,5% em 2022 - MARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Publicado 10/11/2022 13:15

O fluxo de veículos em estradas com pedágio subiu 0,4% em outubro ante setembro, na série com ajuste sazonal, segundo dados da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) e da Tendências Consultoria Integrada. É o primeiro avanço do índice após duas contrações consecutivas.

A taxa é resultado de crescimento no segmento de veículos leves (1,0%) e queda no de pesados (-1,3%). Na comparação com outubro de 2021, o fluxo total de veículos cresceu 3,5%, com altas disseminadas entre leves (4,4%) e pesados (0,9%).

Em nota, os analistas Tendências Thiago Xavier e Davi Cardoso avaliam que o aumento de veículos leves mais do que compensou a queda de pesados.

"O fluxo de leves tem se beneficiado das condições aquecidas do mercado de trabalho, levando em consideração a combinação da geração de vagas e, mais recentemente, de aumento dos salários reais, além da redução das pressões inflacionárias, incluindo o patamar dos preços dos combustíveis", afirmam, em nota.

O fluxo total de veículos em estradas com pedágio acumula crescimento de 7,5% em 2022 e 6,8% nos últimos 12 meses, de acordo com a ABCR. Nestes dois períodos, respectivamente, os veículos leves cresceram 9,5% e 8,4% e os pesados, 2,3% e 2,1%.

Estados

Em São Paulo, o fluxo total de veículos subiu 0,7% em outubro ante setembro, com avanço de leves (1,2%) e recuo de pesados (-1,2%). Na comparação com outubro de 2021, o trânsito total de veículos cresceu 5,1%, com altas disseminadas entre leves (5,9%) e pesados (2,7%).

No acumulado do ano, o fluxo total de veículos cresce 9,0% nas estradas paulistas, com alta de 11,0% de leves e 3,0% de pesados Em 12 meses, o trânsito total de veículos avança 8,0%, com altas de 9,8% de leves e 2,5% de pesados.

No Rio de Janeiro, o fluxo de veículos subiu 0,1% na margem em outubro, com crescimento no índice de leves (0,3%) e queda no de pesados (-1,3%). Na comparação com o mesmo mês de 2021, o trânsito de veículos cresceu 1,4%, com alta em leves (1,8%) e recuo em pesados (-0,8%).

O fluxo total de veículos no estado acumula alta de 4,7% em 2022 e em 12 meses. Nestes dois períodos, o fluxo de veículos leves cresce também 4,7% e o de pesados, 4,8% e 4,5%, respectivamente.