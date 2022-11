Brasil

Medida Provisória que garante crédito para auxílio de R$ 600 até dezembro, é aprovada pelo Senado

A MP permitiu o pagamento de um acréscimo de R$ 200 no programa Auxílio Brasil e o aumento do valor do Auxílio Gás; texto segue para promulgação

Publicado 09/11/2022 21:58 | Atualizado há 13 horas