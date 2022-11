Corpo de Rolando Boldrin é velado na Assembleia Legislativa de São Paulo, nesta quinta-feira - Eduardo Martins / Ag. News

Publicado 10/11/2022 08:45 | Atualizado 10/11/2022 12:01

Rio - O corpo do cantor, compositor, ator e apresentador da TV Cultura Rolando Boldrin está sendo velado no Hall Monumental da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) desde às 8h desta terça-feira. A cerimônia, que é aberta ao público, será encerrada às 15h. O sepultamento acontecerá no cemitério Gethsêmani Morumbi, às 17h. O apresentador Silvio Santos mandou uma coroa de flores para o velório. A atriz Solange Couto compareceu à cerimônia.

Em seus mais de 60 anos de carreira, Rolando Boldrin apresentou o programa "Sr. Brasil", da TV Cultura, por 17 anos. O artista era um dos principais nomes da música sertaneja e das raízes da música regional no Brasil.

"Ele tirou o Brasil da gaveta e fez coro com os artistas mais representativos de todas as regiões do país. Em seu programa, o cenário privilegiava os artesãos brasileiros e era circundado por imagens dos artistas que fizeram a nossa história, escrita, falada e cantada, e que já viajaram, muitos deles 'fora do combinado', conforme costumava dizer Rolando", disse a TV Cultura em nota.

Outro grande sucesso de Rolando Boldrin na televisão foi o "Som Brasil", que começou no rádio e depois passou para a TV Globo. A atração foi criada pelo próprio Rolando Boldrin, que também apresentou os programas "Empório Brasileiro” na TV Bandeirantes e “Empório Brasil” no SBT.

O artista também atuou em mais de 30 novelas, como “O Direito de Nascer”, “As Pupilas do Senhor Reitor”, “Os Deuses Estão Mortos”, “Quero Viver”, “Mulheres de Areia”, “Os Inocentes”, “A Viagem”, “O Profeta”, “Roda de Fogo”, “Cara a Cara”, “Cavalo Amarelo” e “Os Imigrantes”.