Publicado 10/11/2022 09:50 | Atualizado 10/11/2022 11:10

A Polícia Federal prendeu, nesta quarta-feira, 9, um homem de nacionalidade portuguesa acusado de manter estabelecimentos de exploração sexual de mulheres, entre os anos de 2005 e 2008. A prisão se deu por meio da Representação Regional da Interpol, em Pernambuco. O acusado estava sendo procurado pela Justiça de Portugal desde 2014.



Ele teve a sentença de quatro anos e dois meses de prisão transitada em julgado em março de 2014, sendo considerado foragido desde então. Seu nome foi inserido em difusão Vermelha da Interpol no dia 13 de junho deste ano, quando passou a ser procurado nos 190 países que compõem a Organização Internacional de Polícia Criminal (OIPC).



O homem foi preso quando estava em casa, localizada em Boa Viagem, em Recife, em cumprimento a ordem emitida pelo Supremo Tribunal Federal, que decretou sua prisão preventiva para fins de extradição, atendendo a pedido de Portugal.



O preso, após fazer exame de corpo de delito no Instituto de Medicina-Legal (IML), foi encaminhado para o Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), onde ficará à disposição do Supremo Tribunal Federal.

Ele vai responder pelos crimes de lenocínio, que é ação de explorar, estimular ou favorecer o comércio carnal ilícito, ou induzir ou constranger alguém à sua prática; importunação sexual e auxílio a imigração ilegal.