Casal e entorpecente apreendido foram encaminhados para a polícia judiciária - Divulgação/PRF

Publicado 16/11/2022 09:48 | Atualizado 16/11/2022 11:04

Lajeado (RS) - A Policia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, nesta terça-feira, 15, uma mulher grávida de seis meses e o companheiro com quase 12 quilos de crack. O casal foi detido na BR 386, em Lajeado, Rio Grande do Sul, com a droga escondida no interior do veículo.



Os policiais estavam em uma operação quando abordaram o carro, um Fiesta com placa de Maringá (PR). O casal informou que estava viajando da cidade natal, Umuarama (PR), com destino a Porto Alegre (RS).



Os agentes revistaram o automóvel e encontraram 11,62 kg de crack dentro do painel. A droga está avaliada em quase R$ 120 mil.

O casal e o entorpecente apreendido foram encaminhados para a polícia judiciária. Os suspeitos têm 24 anos e não tinham antecedentes criminais.