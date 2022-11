Sobrinha do governador de Roraima capota após bater em carro estacionado - Reprodução/Instragram/Noticias24h

Publicado 17/11/2022 17:52 | Atualizado 17/11/2022 18:57

Boa Vista - Juliana Garcia (PSD), vereadora por Boa Vista e sobrinha do governador de Roraima, Antonio Denarium (PP), capotou após bater em um carro que estava estacionado. O acidente aconteceu no bairro Raiar do Sol, na zona Oeste da capital, na manhã desta quinta-feira (17).

Como é possível visualizar em imagens gravadas por câmeras de segurança, o veículo da parlamentar colidiu e capotou no meio da rua. Um cachorro, que estava embaixo de um dos carros atingidos, sai correndo após o impacto. Assista:

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 9h56 para atender a ocorrência. No local, os agentes prestaram os primeiros atendimentos e, em seguida, levaram a vereadora para Pronto Socorro Francisco Elesbão para avaliação médica.

Segundo a assessoria da vereadora, ela "encontra-se bem" e "sem ferimentos". Ainda segundo a nota, ela estava indo para o trabalho no momento da colisão e disse que "os danos foram apenas materiais." A batida no veículo parado também foi classificada como "um acidente de carro comum".