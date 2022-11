Sorteio será transmitido ao vivo pelas redes sociais da Caixa Econômica - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 24/11/2022 09:14

A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira, 24, um prêmio acumulado e estimado em R$ 50 milhões. Este é o segundo concurso da Mega-Semana da República, que teve oportunidades na terça-feira, 22, e contará com mais uma no sábado, 26.



As seis dezenas do concurso 2.542 serão sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.