O trânsito esteve lento desde a Rodovia Santos Dumont até a Avenida Boa Viagem - Polícia Militar/Divulgação

Publicado 25/11/2022 09:47

Campinas - O acesso ao Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), foi desobstruído na manhã desta sexta-feira, em torno de 8h45, segundo informações da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec). O trecho amanheceu bloqueado por um conjunto de madeira e entulho adicionado no local, na madrugada, por um grupo de manifestantes que contestam o resultado da eleição presidencial. O bloqueio impediu o tráfico de caminhões.

O trânsito esteve lento desde a Rodovia Santos Dumont até a Avenida Boa Viagem, segundo a Emdec. A passagem ficou liberada apenas para carros e ônibus pela faixa lateral, no acostamento.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), nenhuma rodovia administrada pelo órgão está interditada ou com bloqueio no Estado de São Paulo. Até o momento, não há relato da Polícia Rodoviária Federal (PRF) sobre outras ocorrências pelo país; na terça-feira, após a retomada dos protestos em rodovias na semana passada, a PRF informou que não havia mais atos provocando interrupção parcial ou total de tráfego em nenhuma estrada federal.