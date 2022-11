Segundo a PF, donos de areeiros clandestinos extraiam e vendiam o mineral para a construção civil - Divulgação/Polícia Federal

Publicado 25/11/2022 13:09 | Atualizado 25/11/2022 13:12

João Pessoa - A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira, 25, uma operação em combate à extração ilegal de areia na Paraíba e em Pernambuco. As ações acontecem nos municípios de Pedras de Fogo (PB), Carpina (PE) e Tracunhaém (PE), onde os policiais cumprem mandados judiciais de busca e apreensão.



Segundo a PF, donos de areeiros clandestinos extraiam e vendiam o mineral para a construção civil. Após o esgotamento da reserva, eles abandonavam as áreas, deixando-as totalmente degradadas. Os responsáveis atuavam sem a autorização da Agência Nacional de Mineração e do órgão ambiental estadual.

Os autores também não pagavam royalties, taxas ou impostos. De acordo com a corporação, os únicos custos eram o aluguel da máquina, caso não fossem donos, e a diária do operador ou ficheiro. Com isso, vendiam a areia ilegal por um valor bem menor, desestimulando o comércio lícito, devido à concorrência desleal.



A prática configura crimes de extração ilegal de recursos minerais e contra o patrimônio, por explorar matéria-prima pertencente à União.

Além dos donos dos areeiros, ficheiros e operadores de máquinas, os caçambeiros também podem ser indiciados. Se somados, os crimes podem chegar até seis anos de detenção.