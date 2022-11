Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Primo Bitti, primeira a sofrer o ataque - Reprodução/Google Maps

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Primo Bitti, primeira a sofrer o ataqueReprodução/Google Maps

Publicado 25/11/2022 18:43

Rio - Diversas personalidades do cenário político lamentaram nas redes sociais, nesta sexta-feira (25), os ataques a tiros em duas escolas no norte do Espírito Santo que chocaram o país. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se solidarizou com os familiares das vítimas da tragédia, que classificou como "absurda".

"Com tristeza soube do ataque as escolas de Aracruz, Espírito Santo. Minha solidariedade aos familiares das vítimas dessa tragédia absurda. E meu apoio ao governador Roberto Casagrande na apuração do caso e amparo para as comunidades das duas escolas atingidas", escreveu Lula.

Até a publicação desta reportagem, o presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda não havia se manifestado sobre a tragédia.

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) também comentou o caso. "Consternado com os ataques ocorridos nas escolas em Aracruz, no Espírito Santo, manifesto minha solidariedade às comunidades escolares, às famílias e aos amigos das vítimas. Que haja investigação célere e prevenção para que tragédias como esta não se repitam", publicou.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB) foi um dos primeiros a falar sobre o crime. "Com sentimento de pesar e muita tristeza, estou acompanhando de perto a apuração da invasão nas escolas em Aracruz. Todas as nossas forças de segurança estão empenhadas. Determinei o deslocamento dos Sec. de Segurança e Educação para acompanhar os trabalhos".

Mais tarde, o chefe do Executivo estadual anunciou que o responsável pelos disparos foi preso. "Nossas equipes de segurança alcançaram o autor do atentado que, covardemente, atacou duas escolas em Aracruz pela manhã. Decretei luto oficial de três dias em sinal de pesar pelas perdas irreparáveis. Continuaremos apurando as motivações e, em breve, teremos novos esclarecimentos", finalizou Casagrande.

O prefeito de Aracruz, Dr. Coutinho (Cidadania), pediu reforço no policiamento ao governador do estado e cancelou as aulas da rede municipal nesta sexta-feira. Ele se manifestou por meio de nota, onde se solidarizou e afirmou que estava "acompanhando de perto a apuração do atentado". Coutinho pediu que a população "se mantenha em oração por todas as vidas, principalmente de alunos, professores e funcionários". "Casos de violência como estes devem ser combatidos porque nos causam sofrimento e indignação", concluiu.

Ainda na gestão municipal, o vice-prefeito Beto Vieira (PP) se solidarizou com os familiares. "Expresso meus sentimentos a todas as famílias aracruzenses envolvidas nessa barbárie que aconteceu na comunidade de Coqueiral nesta sexta-feira. Nossas equipes das secretarias de Saúde, Desenvolvimento Social, Educação e da Segurança estão à disposição e já prestando toda assistência necessária".

"Meus sentimentos aos pais, familiares e funcionários da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Primo Bitti e do Centro Educacional Praia de Coqueiral, em Aracruz (ES). Registro meu repúdio a essa manifestação de violência", enfatizou o ministro da Educação, Victor Godoy.

A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Cristiane Britto afirmou: "Quero expressar meus mais sinceros sentimentos as famílias que perderam seus filhos no ataque e a todos os feridos. Como agente público, coloco minha equipe à disposição das autoridades locais para o que se fizer necessário. Chega de dor e violência em nosso país! Que os bandidos sejam punidos com o rigor da lei!".

A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, deputada federal Gleisi Hoffmann, lamentou o caso e criticou a política armamentista do atual governo. "Muito triste vermos mais um caso de ataque a tiros em escola no Brasil registrado esse ano. Desta vez, no Espírito Santo. Esse é o resultado da política de liberação e incentivo às armas de Bolsonaro. Toda solidariedade aos familiares neste momento de dor e sofrimento", escreveu.



Integrante do governo de transição, a ex-ministra Marina Silva (Rede) também se manifestou: "Recebi com muita tristeza a notícia do ataque e mortes nas escolas em Aracruz, no Espírito Santo. Todo apoio e solidariedade às famílias e à comunidade que enfrentam esse dolorido e violento acontecimento. Todo apoio à apuração que o governador Casagrande está fazendo".

O caso

Ao menos três pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas nos ataques a tiros na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Primo Bitti e no Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC), unidade particular. O autor dos disparos foi preso, informou o governador do Estado.

Duas das vítimas são professores do EEEFM. Não foi informado se a terceira, que morreu no CEPC, é docente ou aluna. Conforme indicam as investigações iniciais, o homem agiu sozinho e usou uma pistola semiautomática para efetuar os disparos. Ele vestia uma roupa camuflada, colete a prova de balas e estava com o rosto coberto por uma máscara.