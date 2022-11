Atentado em escolas no Espírito Santo - KADIJA FERNANDES / AFP

Publicado 26/11/2022 13:26 | Atualizado 26/11/2022 13:29

A Polícia Civil do Espírito Santo informou, neste sábado (26), que o adolescente de 16 anos, acusado de ser responsável por dois atentados em escolas no munícipio de Aracruz (ES), vai responder por ato infracional análogo aos crimes de 10 tentativas de homicídio e três de assassinato, ambos qualificados por motivo fútil. Segundo o governo do ES, o jovem confessou o crime desta última sexta-feira (25) e afirmou que já planejava o ato há dois anos.

A primeira invasão aconteceu na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Primo Bitti e depois no na unidade particular, Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC). Ao todo, 11 pessoas ficaram feridas e duas professoras e uma menina de 12 anos foram mortas. Além disso, um menino de 11 anos está internado com perfurações na barriga e outra jovem de 14 anos que foi baleada na cabeça está intubada. Outras três professoras estão internadas em estado grave.

O autor do crime foi encaminhado para o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), em Cariacica, na Grande Vitória. As armas utilizadas no ato eram do pai do suspeito e foram encaminhadas para o setor do Departamento de Criminalística - Balística da PCES. O caso, assim como o motivo para a realização do atentado, está sob investigação.