Publicado 28/11/2022 11:31 | Atualizado 28/11/2022 11:33

Mãe e filha morreram após uma carreta carregada de cimento invadir a casa onde estavam no domingo, 27, em Ituaçu, na Bahia. Câmeras de segurança registraram o momento do acidente. Outras três pessoas ficaram feridas.

Segundo a Polícia Civil, as vítimas Daniela Barbosa Caires, 24 anos, e Júlia Sophia Barbosa, 8 anos, morreram no local. Já as outras três pessoas que ficaram feridas foram socorridas e levadas ao Hospital Municipal de Ituaçu. Não há detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.

A Polícia Civil informou ainda que nesta segunda-feira, 28, começou a retirar os escombros com ajuda de moradores. O motorista foi ouvido na Delegacia Territorial (DT) de Ituaçu e liberado.

