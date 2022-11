Também foram apreendidos uma porção de crack e 42 comprimidos de "rebite" - Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Salgueiro (PE) - A Polícia Rodoviária Federal informou, neste domingo, 27, que apreendeu uma pistola 9mm com 19 munições do mesmo calibre escondidas dentro de um urso de pelúcia. A arma era transportada por dois homens, na noite de sábado, 26, em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco.

Os agentes faziam uma fiscalização na BR 116, na altura do km 25, quando abordaram um veículo. A corporação perguntou ao motorista se ele transportava alguma substância ilícita, mas ele negou. Durante a verificação, os policiais viram o brinquedo no banco de passageiros e perceberam um volume estranho em seu interior.

Quando o urso foi aberto, encontraram a pistola com um carregador municiado. Dentro de uma mochila, também transportada no carro, foram apreendidos uma porção de crack e 42 comprimidos de "rebite". A substância é utilizada de forma ilegal por alguns motoristas para inibir o sono em viagens de longa distância.

O condutor disse que a arma havia sido adquirida em São Paulo, pois estava sendo ameaçado. O homem foi encaminhado junto com o passageiro à Delegacia de Polícia Civil de Salgueiro. A dupla poderá responder por porte ilegal de arma de fogo e droga.