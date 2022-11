Impressionante cratera na BR-101 provocou a interdição da rodovia em Aracruz, no Espírito Santo - Divulgação/PRF

Publicado 29/11/2022 12:16

Aracruz - A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) de chuva intensa se confirmou e deixou um rastro de destruição na passagem pelo Espírito Santo e Paraná. O forte temporal abriu crateras na BR-101 e causou a interdição total de trecho no município capixaba de Aracruz. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a concessionária que administra a rodovia informaram não há revisão para a liberação da rodovia.



De acordo com a PRF, a interdição é no km 170, na localidade de Rio Quartel. O desvio está sendo feito em João Neiva, via Colatina, Linhares e Beira Rio. Na imagem divulgada pelas redes sociais do órgão, indica o transbordamento de um córrego como possível causa do deslizamento de parte da rodovia.





De acordo com o Inmet, o Espírito Santo recebeu alerta laranja de perigo de chuva intensa. A situação climática no Paraná é crítica. Dois deslizamentos na segunda-feira, 28, na na BR-376 arrastaram 15 carros e seis caminhões e provocaram a interdição dos dois sentidos da rodovias no município de Guaratuba.

A PRF confirmou a morte de uma pessoa após o acidente e o Corpo de Bombeiros realiza busca por vítimas. O governo do Paraná ainda não informou o número de pessoas desaparecidas. As buscas foram interrompidas na madrugada devido ao mau tempo, mas foram retomadas na manhã desta terça-feira, 29.