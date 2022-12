App do Projeto Comprova recebeu prêmio - Reprodução

App do Projeto Comprova recebeu prêmioReprodução

Publicado 30/11/2022 18:24 | Atualizado 30/11/2022 18:27

O aplicativo para celulares do Projeto Comprova é o vencedor do Best of 2022 da Google Play Store para o mercado brasileiro na categoria Melhores apps do bem. O resultado do prêmio foi divulgado nesta quarta-feira, 30 de novembro. A premiação valoriza aplicativos inspiradores, que ajudem a criar conexões e explorar novos mundos e que valorizem a aprendizagem de novas habilidades.

O Projeto Comprova é uma coalizão de 43 veículos de comunicação liderada pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) que investiga colaborativamente a veracidade de conteúdos duvidosos disseminados em redes sociais, aplicativos de mensagens e sites hiperpartidários. O app é parte do esforço do Comprova para elevar a capacidade crítica dos cidadãos para lidar com a desinformação.

O aplicativo foi lançado em agosto deste ano como um recurso que oferece múltiplas funções aos seus usuários. Além de reproduzir as checagens feitas pelos jornalistas do Comprova, o aplicativo oferece dicas para detectar desinformação e não disseminá-la, permite o envio de sugestões de checagem aos editores do projeto e incentiva os usuários a fazerem suas próprias verificações de imagens suspeitas.

Uma nova atualização, a ser lançada em 2023, vai ampliar os recursos disponíveis para que o aplicativo possa ser utilizado também em projetos de educação midiática.

O aplicativo foi desenvolvido pela Vórtigo e contou com apoio e financiamento do Google Brasil. Ele está disponível nas lojas de aplicativos Google Play Store e na Apple Store.

Desde a sua criação, profissionais do Comprova já treinaram mais de 5 mil jornalistas e estudantes de jornalismo. Educação midiática é um dos compromissos do Projeto Comprova. A coalizão se une a diversas iniciativas brasileiras que trabalham para levar conhecimento aos cidadãos brasileiros para que possam analisar criticamente a mídia e seus produtos e saibam lidar com a desinformação. Um dos objetivos do aplicativo é servir de apoio didático a professores que desenvolvam projetos de educação midiática nas escolas.

As organizações de mídia envolvidas nesta quinta fase do Comprova são: A Gazeta (ES), AFP, Alma Preta, Band News, Band News FM, Band TV, Band.com.br, CNN Brasil, Correio (BA), Correio Braziliense, Correio de Carajás (PA), Correio do Estado (MS), Correio do Povo (RS), Crusoé, Diário do Nordeste (CE), Estadão, Estado de Minas (MG), Folha de S.Paulo, Grupo Sinos (RS), GZH (RS), imirante (MA), Jornal do Commercio (PE), Metro Brasil, Metrópoles, Nexo Jornal, NSC Total (SC), O Dia (RJ), O Liberal (PA), O Popular (GO), O Povo (CE), Plural (PR), Poder360, Portal Norte de Notícias (AM), Rádio Bandeirantes, Rádio CBN Cuiabá (MT), Rádio Nova Brasil FM (SP), revista Piauí, SBT, SBT News, Tribuna do Norte (RN), UOL, Veja e Yahoo! Notícias.