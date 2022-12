Diversas pessoas se queixaram nas redes sociais - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 01/12/2022 14:03 | Atualizado 01/12/2022 14:08

Clientes da Vivo vem enfrentando problemas com a falta de sinal de telefone e internet móvel desde a manhã desta quinta-feira, 1º. A dificuldade começou a acontecer a partir das 10h, aproximadamente, e atinge usuários de diversas cidades do país, como São Paulo, Goiânia, Salvador, São Luís (MA), entre outras.



Houve uma enxurrada de postagens nas redes sociais apontando a dificuldade de acesso ao serviço móvel. "Descobri que a Vivo está fora do ar depois de ter reiniciando meu celular um tanto de vezes", publicou uma cliente. "Já estava quase levando na assistência técnica", escreveu outro.

"Além de estar sem rede, nem o app da Vivo funciona. É nessas horas que dá vontade de mudar de operadora. Trabalho prejudicado, não consigo receber ligações. Vivo, hora de trabalhar, vamos dar um jeito nisso!", cobrou um terceiro usuário.



Procurada, a empresa afirmou que "identificou uma instabilidade em um equipamento de sua rede, que pode ter provocado dificuldades na utilização de serviços da empresa". "Assim que identificou a questão, uma equipe técnica atuou prontamente e os serviços estão sendo normalizados gradativamente", finalizou.

*Com informações do Estadão Conteúdo