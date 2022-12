Lula se encontra com sindicalistas e discute propostas para 2023 - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 01/12/2022 16:17

O presidente da UGT, Ricardo Pattah, informou que esteve presente em uma reunião com o candidato eleito nas eleições 2022, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e líderes sindicais para discutir temas do setor. Na conversa, tais líderes rejeitaram a revogação da reforma trabalhista e a volta do imposto sindical.



Segundo Pattah, o que o setor espera é que seja feita uma reforma que consiga se adequar ao mundo atual. "Não queremos a volta do imposto sindical, mas tem que ter uma forma de custeio”, completou o presidente que defende a ideia dos próprios trabalhadores financie as unidades sindicais .

O presidente da UGT ainda disse que não está nos planos, uma luta para a revogação da reforma trabalhista. Entretanto, ele criticou as inseguranças jurídicas que ela trouxe aos trabalhadores , além de não ter aumentado a geração de empregos no país.

Pattah completou que durante a conversa com Lula , ele havia defendido que as políticas voltadas ao salário mínimo devessem contemplar a inflação juntamente ao crescimento do PIB de dois anos antes. De acordo com o sindicalista , o presidente eleito ficou de avaliar a proposta.



O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, havia se pronunciado sobre tais assuntos anteriormente, no Fórum Esfera. Na ocasião, Alckmin garantiu que nenhuma reforma estrutural do atual governo seria desfeita e afirmou que o imposto sindical não voltará.