Confusão aconteceu na altura do km 234 da BR-364 - Reprodução: redes sociais

Confusão aconteceu na altura do km 234 da BR-364Reprodução: redes sociais

Publicado 01/12/2022 14:15

Cacoal (RO) - Após ser impedido de passar pela rodovia e ter o veículo atacado por manifestantes bolsonaristas, um caminhoneiro furou o bloqueio, atropelou uma mulher e tentou fugir sem prestar socorro na quarta-feira, 30, na BR-364, em Cacoal, interior de Rondônia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito foi localizado e preso pela Polícia Militar (PM).

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento que, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) que contestam o resultado do segundo turno das eleições de 2022, apedrejaram o veículo. Em seguida, sons que se parecem com tiros. O veículo, então, faz um contorno, atinge um acampamento com as pessoas em alta velocidade e atropela quem estava próximo ao local.

"Estão apedrejando o caminhão dele, ó. Tiro, já saiu tiro. Acabaram com o caminhão dele", disse o homem que registrou a situação na gravação. Enquanto isso, é possível ouvir gritos das pessoas que estavam no local e um estrondo, quando o veículo atinge a tenda e derruba parte da estrutura.

Caminhoneiro fura bloqueio e atropela bolsonarista após ter veículo atacado em Rondônia

Reprodução: Redes Sociais#ODia pic.twitter.com/OpZvCbmzc4 — Jornal O Dia (@jornalodia) December 1, 2022

De acordo com a Segurança Pública de Rondônia, uma mulher teria sido atingida pelo caminhão e foi encaminhada ao Hospital de Urgência e Emergência Regional de Cacoal (HEURO) com ferimentos. Ela segue internada na unidade, mas fora de perigo.

Segundo a PRF, a confusão aconteceu na altura do km 234 e o motorista fugiu sem prestar socorro. A corporação informou ainda que a via não estava completamente interditada. O caminhoneiro foi detido por uma equipe da PM da região. O caso foi registrado na Delegacia de Cacoal.

Os bloqueios nas rodovias tiveram início na noite do domingo, 30, logo após o resultado das urnas na eleição presidencial. As manifestações começaram no interior de Mato Grosso e de Santa Catarina — como Criciúma e Itajaí. Em vídeos que circulavam pelas redes sociais, manifestantes pediam intervenção do Exército e afirmavam que só iriam sair das rodovias com o Exército. Em seguida, bolsonaristas de todo o país começaram a reproduzir o ato, bloqueando as estradas.

De acordo com informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula obteve 50,90% (60.345.999) dos votos, enquanto o atual mandatário, teve 49,10% (58.206.354). Apesar dos questionamentos bolsonaristas ao resultado da eleição, a Justiça Eleitoral atestou a segurança do processo e a transição de governo está em curso.