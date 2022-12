Líder do MST é morto a tiros enquanto dormia com namorada em Tocantins - Arquivo Pessoal

Publicado 13/12/2022 14:48

Uma liderança do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST) foi assassinada a tiros, enquanto dormia com a namorada, na madrugada desta terça-feira (13), no município de Araguatins (TO).



Raimundo Nonato, conhecido como 'cacheado' estava em casa com a namorada quando homens invadiram a residência e efetuaram diversos disparos.

A Pastoral da Terra informou que Raimundo Nonato Silva Oliveira , conhecido como 'Cacheado', já sofreu um atentando anteriormente e precisou se mudar para outro estado por conta das ameaças.



O líder assassinato atuava como ativista pelos direitos da terra e era conhecido na região de Araguatins. Há de 12 anos atrás, Edmundo Rodrigues sofreu outra emboscada. No atentado ele foi baleado, porém resistiu aos ferimentos e saiu da região, por questões de segurança.

Em nota, o MST disse que "Cacheado foi um militante valoroso, contribuindo em toda sua vida para a organização das famílias Sem Terra. Sua luta será lembrada e sua história alimentará a luta do MST por Reforma Agrária."



A mulher que estava com a vítima na hora do crime prestou depoimento à Polícia Militar. Ela teria relatado que ambos estavam na cama, por volta de 1h da madrugada, quanto três homens encapuzados arrebentaram a porta efetuando disparos contra a vítima.

A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) compareceram no local, enquanto a Polícia Militar realizava diligências no entorno. O caso será investigado pela Polícia Civil e até o momento não houve a divulgação da prisão de nenhum suspeito.



Quem é Raimundo Nonato, o Cacheado do MST

Raimundo Nonato entrou para o MST em 2003. Foi dirigente estadual e coordenador do acampamento Alto da Paz, em Araguatins, até 2009. À época ele precisou deixar a região do Bico do Papagaio por sofrer ameaças e perseguições. De lá ele passou a ser militante do movimento na Bahia. Cacheado era natural de Barra do Corda (MA).