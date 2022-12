Rui Costa, futuro chefe da Casa Civil - Reprodução/ Facebook

Rui Costa, futuro chefe da Casa CivilReprodução/ Facebook

Publicado 17/12/2022 16:26

O futuro ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, afirmou, neste sábado (17), que o governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), terá 37 ministérios. Segundo ele, a ideia é que a estrutura governamental seja semelhante à do segundo mandato de Lula, entre 2007 e 2010.

Costa afirmou que o presidente eleito determinou que não sejam criados novos cargos com o desmembramento de ministérios. Lula reúne-se neste sábado, em hotel de Brasília (DF) no qual está hospedado, com Gleisi Hoffmann, Aloizio Mercadante e Costa para discutir a organização dos ministérios.

"O custo e o volume de gastos tem que se manter, independente do número de ministérios. Estamos finalizando a estrutura com 37, incluindo os que buscam garantir a transversalidade de ações do governo, como o Ministério das Mulheres, da Reparação e o Ministério dos Indígenas", disse ele.

Segundo o futuro ministro, o Ministério da Economia será divido em quatro: Fazenda, Planejamento, Indústria e Gestão. Ele ainda afirmou que o Ministério da Infraestrutura será divido em dois: Transportes, além de uma pasta para comandar portos e aeroportos. Entre as pastas que serão recriadas estão Cidades, Esportes e Pesca.

"O presidente deve anunciar os demais ministros ao longo da semana. Ele está em conversas para definir esses nomes", disse.

Costa declarou, ainda, que o presidente Lula não quer misturar o processo de estruturação do governo com a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição.