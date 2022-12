O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) mostra descontentamento em relação à soltura de Sérgio Cabral - Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

Publicado 17/12/2022 18:48 | Atualizado 17/12/2022 18:53

Rio - O senador eleito Sergio Moro (União Brasil-PR) comentou, neste sábado (17), em seu perfil no Twitter, a soltura do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que irá cumprir prisão domiciliar em um apartamento da família . Em 2016, durante a operação Lava Jato, o ex-juiz condenou Cabral a 14 anos e dois meses de cárcere por participação em um esquema de corrupção.

Na mensagem, Moro mostra descontentamento em relação à decisão do STF e ao cenário político atual do país.

“Sergio Cabral solto, a responsabilidade fiscal abandonada, as estatais ameaçadas pela volta do loteamento político. Vivemos tempos desafiadores nos quais a honestidade parece ter sido banida. Lutaremos no Senado para restabelecer a verdade e a justiça. O seu apoio será fundamental”, escreveu o senador eleito.

Nesta sexta-feira (16), a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus para o ex-governador, que deve deixar a Unidade Prisional da Polícia Militar, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, nos próximos dias. Ele estava preso desde 2016.

O imóvel onde o ex-governador vai ficar durante a prisão domiciliar fica localizado no bairro de Copacabana, na Zona Sul do Rio. O advogado Daniel Bialski informou que um integrante da defesa visitaria Cabral na cadeia no início da manhã deste sábado para comunicar sobre a decisão do STF. "Deve estar contando os minutos. Ele está bem ansioso", afirmou.

Ainda segundo Bialski, ainda não há previsão para que o ex-chefe de estado deixe a Unidade Prisional da PM, porque é necessário que o STF envie um comunicado para que a Justiça de Curitiba possa expedir um alvará de soltura e o encaminhe para o Rio de Janeiro. Até a manhã deste sábado, a notificação do Supremo ainda não havia sido realizada.