Deputada federal eleita, Sônia Guajajara (PSOL-SP) é uma das cotadas para o cargo de ministra dos Povos Originários - Rperodução: redes sociais

Deputada federal eleita, Sônia Guajajara (PSOL-SP) é uma das cotadas para o cargo de ministra dos Povos Originários Rperodução: redes sociais

Publicado 18/12/2022 09:05

Brasília - O PSOL bateu o martelo, neste sábado, 17, e decidiu compor a base do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Câmara dos Deputados. A sigla resolveu liberar filiados para ocupar cargos mediante condições.

Por 53 votos a seis e uma abstenção, a cúpula do partido aprovou uma resolução que costurou divergências internas, reafirmou o apoio a pautas sociais do novo governo e ressaltou o combate ao bolsonarismo.

"O PSOL não terá cargos na gestão que se inicia. Ainda assim, compreendemos que a indicação de Sônia Guajajara, como liderança do movimento indígena, para o Ministério dos Povos Originários é uma conquista de extrema importância para uma luta tão atacada por Bolsonaro e deve ser respeitada pelo partido", diz a resolução aprovada.

Os filiados que, no caso de convidados, optem por ocupar funções no governo federal devem se licenciar dos espaços de direção partidária, diz o texto. "A eventual presença nesses espaços não representa a participação do PSOL".

Em novembro, em meio aos anúncios de participação de quadros do PSOL na equipe de transição e a expectativa de ter a deputada federal eleita Sônia Guajajara como ministra dos Povos Originários, alas do partido começaram a manifestar sua indignação com a proximidade entre o partido e o PT.