Alexandre desapareceu no dia 13 de dezembro - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 20/12/2022 11:27 | Atualizado 20/12/2022 11:32

O corpo do advogado criminalista Alexandre Mauro Barra, de 34 anos, foi encontrado nos fundos da casa de um dos suspeitos de ter praticado o crime, em Montes Claros, no norte de Minas Gerais, na noite desta segunda-feira, 19. Alexandre estava desaparecido há quase uma semana, desde o dia 13 de dezembro.

A ação contou com o apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que encontraram uma parte do solo concretada. Até o momento, três homens estão presos e outros estão sendo procurados.

A Polícia Civil agendou uma entrevista coletiva nesta terça-feira, 20, para repassar mais informações sobre o caso.