Governador de Minas, Zema afirma que não será oposição a Lula - Reprodução

Publicado 20/12/2022 16:13 | Atualizado 20/12/2022 16:24

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou que não será oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente da República eleito que assume o cargo em janeiro.

A afirmação ocorreu durante coletiva de imprensa nesta terça-feira (20), onde Zema, o vice-governador Mateus Simões e todos os secretários de Governo realizaram um balanço do governo de Minas nos últimos 4 anos.

Zema, que foi um dos principais apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial, até lamentou a não reeleição do atual presidente, mas garantiu que está pronto para trabalhar com o petista.

"O Brasil amadureceu, graças a Deus nesse período, e eu vou torcer para dar certo. E eu não sou oposição. Eu sou oposição àquilo que é ruim para o Brasil. No dia que esse governo que está lá quiser fazer uma reforma tributária boa, a reforma administrativa boa, pode contar comigo. Eu sou um governante de pautas e não de pessoas", disse.