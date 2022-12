Lula e Janja fazem visita à residência oficial da Granja do Torto - Reprodução

Publicado 20/12/2022 18:14 | Atualizado 20/12/2022 18:47

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou nesta terça-feira (20) a residência oficial da Granja do Torto, a cerca de 12 quilômetros do centro de Brasília. Segundo a assessoria do petista, ele foi observar o local para o qual pretende se mudar antes da posse, que ocorrerá em 1º de janeiro, na capital do país. A primeira-dama, Janja da Silva, o acompanhou durante a visita.

Os assessores de Lula avaliam que a mudança pode contribuir para melhorar o esquema de segurança do presidente eleito. Atualmente, o petista está hospedado em um hotel na região central de Brasília.

A Granja do Torto é uma casa de campo auxiliar da Presidência da República. De acordo com informações do Palácio do Planalto, a granja tem 37 hectares, um espaço com piscina, campo de futebol, quadra poliesportiva, churrasqueira, heliponto e uma área de mata nativa.

Tradicionalmente, os presidentes eleitos utilizam o espaço nos períodos de transição. O atual mandatário, por exemplo, utilizou o local no período entre a vitória na eleição de 2018 e a posse, em janeiro de 2019. Em março de 2020, Jair Bolsonaro autorizou a utilização da Granja do Torto pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.

Durante da ditadura militar (1964-1985), João Figueiredo foi o último general a residir na granja, onde criava cavalos. Lula também gostava de utilizar o espaço ao longo dos dois mandatos presidenciais.