Publicado 20/12/2022 18:19 | Atualizado 20/12/2022 18:27

O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA), anunciou nesta terça-feira, 20, novos nomes que comporão a pasta. Edmar Camata será o novo diretor geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), instituição da qual faz parte desde 2006. Augusto Botelho será Secretário Nacional de Justiça.

Dino também anunciou que serão criadas "novas estruturas" para fortalecer a atuação da Polícia Federal, de acordo com o que foi deliberado em reunião com Andrei Rodrigues, futuro diretor do órgão, e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Entre elas, está a nova Diretoria de Amazônia e Meio Ambiente, que ficará a cargo do delegado Humberto Freire de Barros.

"Teremos uma alocação de recursos humanos mais eficiente", explicou o futuro ministro.

Além de Freire de Barros, Dino anunciou os seguintes nomes: Gustavo Paulo Leite de Souza (Diretoria-Geral Adjunta), Ademir Dias Cardoso Junior (Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação), André Luis Lima Carmo (Diretoria de Administração e Logística), Guilherme Monseff de Biagi (Diretoria de Gestão de Pessoas), Helena de Rezende (Corregedoria-Geral), Luciana do Amaral Alonso Martins (Diretoria de Ensino), Luiz Eduardo Navajas Telles Pereira (Chefia de Gabinete), Otávio Margonari Russo (Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos), Ricardo Andrade Saadi (Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção), Roberto Reis Monteiro Neto (Diretoria Técnico-Científica), Rodrigo de Melo Teixeira (Diretoria de Polícia Administrativa), Rodrigo Morais Fernandes (Diretoria de Inteligência), Valdecy Urquiza (Diretoria de Cooperação Internacional).