Fogo teve início na capela onde os devotos acendem velas - Twitter/Reprodução

Fogo teve início na capela onde os devotos acendem velasTwitter/Reprodução

Publicado 21/12/2022 18:07 | Atualizado 21/12/2022 18:17

Um incêndio de pequenas proporções atingiu o Santuário Nacional de Nossa Senhora de Aparecida, em Aparecida do Norte, no interior de São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 21. Segundo a direção da basílica, o fogo teve início às 8h, na capela onde os devotos acendem velas. Uma equipe de brigadistas foi acionada e controlou as chamas antes da chegada do Corpo de Bombeiros.