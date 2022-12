Lula está em uma casa no bairro do Alto de Pinheiros com a esposa, Janja, e a família - Reprodução

Publicado 24/12/2022 10:09

O presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), está em uma casa no bairro do Alto de Pinheiros, em São Paulo, onde passará o Natal. Agentes da Polícia Federal fazem a segurança da rua, que, até agora, não tem bloqueios. Eles solicitaram a identificação e colheram o nome do repórter do "Broadcast" na chegada.

Como mostrou o Estadão/Broadcast, a segurança de Lula continuará, mesmo após a posse, a cargo da Polícia Federal, devido à desconfiança do PT em torno dos militares lotados no Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Eles temem que a pasta - comandada pelo general Augusto Heleno, aliado de primeira hora do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL) - tenha sofrido um processo de "ideologização".

O PT chegou a recusar que o GSI instalasse a internet que seria usada no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, onde funciona o gabinete da transição.

Neste sábado, 24, sete agentes e cinco carros da Polícia Federal estão na frente da casa onde o presidente eleito passa o Natal. Ele chegou ontem ao imóvel, acompanhado da sua mulher, a socióloga Janja da Silva, vindo de Brasília. O presidente eleito deve retornar à capital federal na segunda-feira, 26.