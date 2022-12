O helicóptero Águia foi acionado para o resgate do grupo das sete pessoas que se perderam na trilha em Santana do Parnaíba - Divulgação/PMESP

Publicado 26/12/2022 12:36

São Paulo - A Polícia Militar (PMESP) paulista resgatou no domingo, 25, sete pessoas que se perderem em uma trilha em Santana do Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo. Devido às características do relevo do local, o resgate precisou ser feito com o helicóptero Águia.

De acordo com as autoridades policiais, o grupo fazia uma trilha para acessar a Cachoeira do Suru, na Serra do Voturuna, quando foi surpreendido por forte chuva e se perdeu na vegetação.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas as equipes não conseguiram se aproximar por causa das condições de relevo. O helicóptero Águia, então, foi acionado e o grupo, resgatado. Segundo a PM, todos do grupo passam bem. Apenas duas pessoas apresentavam escoriações leves no momento do resgate.