Força Nacional de Segurança Pública estará presente na posse do presidente eleito Lula - José Cruz/Agência Brasil

Publicado 28/12/2022 08:12

O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio à Polícia Rodoviária Federal (PRF) "nas atividades de escoltas, por ocasião da Operação Posse Presidencial 2023, em caráter episódico e planejado, até o dia 2 de janeiro de 2023", dia seguinte a posse. A portaria com a decisão está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 28.





"A operação terá o apoio logístico do órgão demandante, que deverá dispor da infraestrutura necessária à Força Nacional de Segurança Pública", diz o ato. "O contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública", acrescenta. No domingo, 1º, o presidente eleito e diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tomará posse para um terceiro mandato à frente da Presidência do país. Ele assume no lugar do presidente derrotado nas urnas, Jair Bolsonaro (PL)."A operação terá o apoio logístico do órgão demandante, que deverá dispor da infraestrutura necessária à Força Nacional de Segurança Pública", diz o ato. "O contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública", acrescenta.

A segurança durante a posse é uma das preocupações dos integrantes da equipe de transição do governo, principalmente após o caso do bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa, 54, que confessou ter tentado explodir um caminhão de combustível perto do aeroporto da capital federal para provocar falta de energia e dar início, segundo o próprio acusado, a um caos que levasse à decretação de um estado de sítio no país. Ele também planejava explodir uma bomba no estacionamento do aeroporto.

Em coletiva de imprensa na terça-feira, 27, o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, garantiu que o roteiro da posse de Lula será mantido "em todas as suas dimensões". De acordo com Dino, "não serão pequenos grupos terroristas que irão emparedar as instituições", disse.

"Nós temos toda a tranquilidade de reiterar o convite para que as pessoas participem da posse", afirmou Dino ao lado do futuro ministro da Defesa, José Múcio, e do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB).

O governador reeleito reiterou o compromisso de Dino. "Estaremos com todo o efetivo da Polícia Militar de prontidão" na posse, disse Rocha. Sobre os acampamentos bolsonaristas, ele detalhou que a desmobilização está sendo feita pouco a pouco. Segundo Ibaneis, mais de 40 barracas já foram retiradas.



Já Múcio destacou: "saímos daqui mais confiantes e com absoluta garantia que a posse será um dia de festa".

*Com informações do Estadão Conteúdo