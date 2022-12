Delegado da Polícia Federal, Marcelo Xavier assumiu o posto ainda no primeiro ano de mandato do presidente Jair Bolsonaro, em julho de 2019 - Reprodução: redes sociais

Publicado 29/12/2022 10:32

A Casa Civil da Presidência da República exonerou Marcelo Augusto Xavier da Silva do cargo de presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai). A portaria, assinada na quarta-feira, 28, a três dias do fim do atual governo, foi publicada nesta quinta-feira, 29, no Diário Oficial da União (DOU).



A Funai é vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas será transferida para o Ministério dos Povos Indígenas, que vai ser comandada por Sônia Guajajara, pasta que será criado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tomará posse no próximo domingo, 1º de janeiro de 2023.



Delegado da Polícia Federal, Marcelo Xavier assumiu o posto ainda no primeiro ano de mandato do presidente Jair Bolsonaro, em julho de 2019.



Ele entrou no lugar do general Franklimberg Ribeiro de Freitas, que deixou o cargo em 11 de junho daquele ano, após ser alvo de forte pressão de ruralistas.



Xavier agradava a bancada ruralista. Ele atuou de forma ostensiva na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Funai, em 2016, tendo apoiado os parlamentares que apuravam supostas irregularidades na Fundação. A CPI foi combatida por organizações socioambientais.