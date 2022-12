Jair Bolsonaro - EVARISTO SA / AFP

Publicado 29/12/2022 18:52 | Atualizado 29/12/2022 18:53

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro lamentou a morte de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, morto nesta quinta-feira (29), em São Paulo, aos 82 anos. Através de nota divulgada pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o chefe do Executivo afirmou que "roga a Deus que o receba em seus braços e dê força e fé a toda a sua família e amigos".

O comunicado também diz que Pelé "foi um dos maiores atletas de todos os tempos". "O único tricampeão mundial demonstrou por suas ações que, além de grande atleta, foi também um grande cidadão e patriota, elevando o nome do Brasil por onde passou", diz outro trecho da nota.

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão (Republicanos), também se manifestou sobre a perda, só que através do Twitter. "Hoje nos despedimos do Rei! Valoroso atleta e militar, Pelé encheu nossos corações de alegria. A Vice-Presidência da República, seus admiradores e amigos, enlutados, lamentam o falecimento do maior jogador de futebol do mundo. Que Jesus Cristo abençoe e conforte toda família", escreveu.