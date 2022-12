Luiz Inacio Lula da Silva - EVARISTO SA / AFP

Publicado 30/12/2022 17:31

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro (PL) viajou para os Estados Unidos nesta sexta-feira (30), em um gesto que concretiza a previsão de que ele não entregará a faixa presidencial a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no dia da posse, que aocntece no dia 1° de janeiro de 2023.

E a conta oficial do petista no Twitter não deixou de alfinetar a viagem do atual chefe do Executivo do país. Pouco tempo após a confirmação da viagem do atual chefe do Executivo para a Flórida, foi postado um vídeo com a música "Tá na hora do Jair já ir embora" na rede social.

A canção dos artistas Juliano Maderada e Tiago Doidão virou hit entre os apoiadores de Lula ao longo da campanha eleitoral deste ano. A publicação do clipe da música não foi acompanhada de nenhuma legenda.

Entretanto, o tweet foi excluído posteriormente.

Viagem de Bolsonaro aos EUA

O atual presidente da República usou um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) e partiu da Base Aérea Militar de Brasília para os EUA.

Nesta semana, surgiram informações que Bolsonaro disse a pessoas próximas que viajará para o condomínio Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida. A intenção do chefe do Executivo federal é permanecer no local até o fim de janeiro.

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump é o dono da propriedade que abriga um resort de luxo. Bolsonaro já visitou o local em março de 2020 e jantou com o ex-líder norte-americano.

