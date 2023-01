IBGE aguarda a nomeação do seu novo presidente - IBGE/Divulgação

Publicado 04/01/2023 12:30 | Atualizado 04/01/2023 12:32

Após a exoneração pelo novo governo do agora ex-presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Eduardo Luiz Gonçalves Rios Neto, o órgão passou a ser comandado interinamente pelo diretor de Pesquisas, Cimar Azeredo

A exoneração de Rios Neto foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na última segunda-feira, 2. Em comunicado, o instituto informa que Azeredo, que é funcionário de carreira do IBGE, exercerá o cargo até a nomeação do novo presidente.