Um dos carros tinha 715L de combustível em recipientes - Divulgação/PRF

Publicado 04/01/2023 13:17

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, em Roraima, dois homens que tinham mandados de prisão em aberto, apreendeu 137kg de cassiterita, um dióxido natural e principal minério de estanho, e 715 L de combustível de aviação em um veículo com os sinais identificadores adulterados. Todas as ocorrências se deram na BR 174.

Na última segunda-feira (2), durante policiamento no km 11, foi dada ordem de parada a uma L200 que estava transportando alguns recipientes. "Quando verificaram, encontraram 137 kg de cassiterita na carroceria do veículo", informou a PRF. O condutor mentiu o nome para não ser identificado, mas foi constatado que ele possuía um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado. O homem e o material foram encaminhados para a Polícia Federal.

Na terça-feira (3), a equipe abordou uma Hilux no km 513. Após busca nos sistemas informatizados, verificaram que o condutor do veículo possuía um mandado de prisão em seu desfavor. O homem foi levado à Polícia Civil.

Mais tarde, uma I/GM Tracker foi abordada no km 491. Durante verificação, foram encontrados 13 recipientes com 55 L de Combustível de aviação cada, totalizando 715 L. Ainda, os policiais constataram que os sinais identificadores do veículo estavam adulterados, sendo que a placa do veículo original constava restrição de roubo/furto. O material e o indivíduo foram levados para a Polícia Civil.