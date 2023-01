Brasil

Após Dino prometer solucionar assassinato de Marielle, líder do Javari cobra elucidação do caso Bruno e Dom

Dom Phillips, que era colaborador do jornal britânico The Guardian, e Bruno Pereira, servidor licenciado da Fundação Nacional do Índio (Funai), foram mortos em junho no Vale do Javari, na Amazônia

Publicado 04/01/2023 16:52 | Atualizado há 1 hora