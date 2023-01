Dom Phillips e Bruno Pereira foram assassinado em junho do ano passado, no Vale do Javari, no Amazonas - Reprodução

Publicado 04/01/2023 16:52 | Atualizado 04/01/2023 16:59

Manaus - O índigena membro da Organização Indígena UNIVAJA (União dos Povos Indígenas do Vale do Javari) Beto Marubo cobrou empenho do ministro da Justiça, Flávio Dino, nas investigações do assassinato de Bruno e Dom, após o líder da Pasta ter prometido solucionar o caso Marielle.

Dom Phillips, que era colaborador do jornal britânico The Guardian, e Bruno Pereira, servidor licenciado da Fundação Nacional do Índio (Funai), foram vistos pela última no dia 5 de junho, na região da reserva indígena do Vale do Javari, a segunda maior do país, com mais de 8,5 milhões de hectares. Eles se deslocavam da comunidade ribeirinha de São Rafael para a cidade de Atalaia do Norte, no Amazonas, quando foram assassinados.

Em cerimônia na segunda-feira (2), Dino tomou posse como líder da Pasta no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele prometeu proteger os mais pobres e minorias, defendeu o desarmamento e comprometeu-se em elucidar o assassinato da vereadora.

Marielle e o motorista Anderson Gomes foram assassinados em 14 de março de 2018, no Rio de Janeiro. Segundo as investigações do caso, a vereadora foi seguida e o carro em que ela estava foi atingido por 13 disparos.