Zezé Di Camargo faz elogio a Allan dos Santos em showReprodução/Band

Publicado 04/01/2023 16:54

Durante show em Miami , o cantor sertanejo Zezé Di Camargo teceu elogios ao influenciador bolsonarista Allan dos Santos , que no momento encontra-se foragido da justiça brasileira.



A apresentação aconteceu no dia 1º de janeiro. Na ocasião, Zezé Di Camargo teria abaixado-se e apontado o criador de conteúdo do canal "Terça Livre". Allan dos Santos estava na plateia batendo palmas, quando foi reconhecido pelo artista.

No palco, Zezé começou a exaltar o criador de conteúdo, dizendo que ele "representa milhões de brasileiros", principalmente o próprio cantor. "Eu gostaria de ter a grandeza e a coragem que você tem. Me deixe viver a minha vida, vai. Deixa a gente viver a nossa vida! Vamos viver a nossa vida!", finalizou o artista.



O vídeo foi publicado nas redes sociais e pode ser conferido logo abaixo:

Allan dos Santos é considerado como fugitivo pela justiça brasileira, pois existe uma ordem de prisão contra o influencer expedida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no inquérito sobre as fake news e de atos antidemocráticos.

O ministro Alexandre de Moares recentemente determinou o cancelamento do passaporte do blogueiro, o que o impede de sair dos Estados Unidos , local onde mora. Caso tente, pode ser preso no próprio aeroporto.