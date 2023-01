Segundo Marina, a tarefa de comandar o meio ambiente é da sociedade - José Cruz/Agência Brasil

Publicado 04/01/2023 17:49 | Atualizado 04/01/2023 17:52

Brasília - A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, afirmou, nesta quarta-feira (4), durante cerimônia de posse no Palácio do Planalto, que ela e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, respeitarão o mandato da presidente da Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANA), Verônica Sánchez.

Lula deve corrigir a confusão de normas que deixou o setor de saneamento apreensivo neste início de governo. Atos publicados neste domingo (1º) vincularam a ANA a dois ministérios, além de haver um decreto que contraria a legislação vigente sobre a missão do órgão de editar normas de referência para o segmento de água, esgoto e resíduos.

Segundo Marina, a tarefa de comandar o meio ambiente é da sociedade e se coloca à altura do desafio que o mundo exige.

"O povo brasileiro teve sabedoria de estancar a barbárie com a eleição do presidente Lula. Agora temos um grande trabalho pela frente", disse.

Ambiente visto de forma transversal

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, prometeu à colega do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, protagonista da solenidade de sua transmissão de cargo, que pode contar com ele e toda a equipe ministerial durante sua gestão no cargo. "Marina, pode contar conosco, com o melhor que tem de cada um de nós, ministros", disse.

De acordo com o chefe dos ministros, a Casa Civil garantirá que o Meio Ambiente seja visto de forma transversal em todos os ministérios da República. "Quando se pensar no ministério das Cidades, Infraestrutura, dos Esportes, pensaremos na sustentabilidade, no meio ambiente, nos ecossistemas", citou, repetindo uma promessa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva feita à própria Marina.

Costa informou que o MMA será convidado a participar desde o início dos projetos das concepções. "Antigamente, o MMA só entrava depois do projeto pronto para analisar se estava adequado ao marco legal, mas vamos inverter isso", explicou. "Com isso, conseguiremos mais celeridade de projetos e sem polêmica", continuou.

O ministro também afirmou que é um clamor - não do Brasil, mas da humanidade - que se olhe para os temas ambientais. "Falo aqui em nome de outros ministros para que o Brasil se consolide como uma referência global de sustentabilidade global. Vamos colocar o Brasil nesse patamar, que é um desejo do mundo inteiro."

No mesmo evento, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, desejou um bom trabalho para Marina e disse que o tema da sustentabilidade é o mais relevante, trata da vida e da humanidade. Ele disse que não falaria novamente porque já tinha feito um longo discurso em solenidade semelhante realizada no Planalto mais cedo, de transmissão de cargo.