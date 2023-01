56% dos brasileiros estão otimistas quanto ao futuro do país, revela pesquisa - Pixabay

56% dos brasileiros estão otimistas quanto ao futuro do país, revela pesquisaPixabay

Publicado 04/01/2023 18:27

Rio - Com a chegada de 2023, uma pesquisa, coordenada pela Alfa Inteligência, resolveu mapear a expectativa das pessoas com relação ao futuro do Brasil. De acordo com o levantamento, 56% dos entrevistados estão otimistas quanto ao futuro do Brasil. Na contramão, apenas 26% das pessoas se mostraram pessimistas, 16% nem otimista, nem pessimista e 2% não souberam responder.



Ainda segundo o estudo, a região Nordeste apresenta o maior percentual de otimistas, com 63% da população. No recorte por faixa etária, pode-se observar que os indivíduos com idade entre 45 e 54 anos são os mais positivos quanto ao futuro do Brasil, com 62%. Os mais jovens, de 18 a 24 anos, apresentaram 32% de pessimistas.

O público feminino também aparece um pouco mais otimista, com 57% das mulheres com boas expectativas para 2023. Na análise de classe social, os entrevistados com maior poder aquisitivo se apresentam mais otimistas em relação ao ano que se aproxima, com 68%.



A pesquisa quantitativa de opinião foi realizada por meio de painel online com homens e mulheres, acima de 18 anos, das classes A, B, C, D e E, de todas as regiões do Brasil. A margem de erro do estudo é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos.