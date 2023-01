Guarda Municipal de BH desmonta acampamento bolsonarista após agressão a fotógrafo - Reprodução/Twitter

Publicado 06/01/2023 15:47

Menos de 24 horas após um repórter fotográfico ser agredido no local, um acampamento de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro foi desmontado nesta sexta-feira, 6, na zona sul de Belo Horizonte. A Polícia Civil de Minas Gerais investiga a agressão ao fotógrafo do jornal Hoje em Dia.



Equipes da Guarda Municipal, da Procuradoria-Geral do Município e da Subsecretaria Municipal de Fiscalização retiraram as barracas, banheiros químicos e grades instaladas em meia a pista da Avenida Raja Gabaglia, em frente ao Comando da 4ª Região Militar do Exército. Em lágrimas e rezando, os bolsonaristas que ainda permaneciam no local - esvaziado após a posse de Lula - não resistiram ao desmonte da estrutura.



Na manhã desta sexta, 6, porém, houve nova agressão a jornalistas que acompanhavam o desmonte do acampamento. Desta vez, os bolsonaristas atacaram uma equipe do jornal O Tempo. A reação dos manifestantes foi gravada por colegas da imprensa. Houve confusão, resistência, mas o acampamento acabou sendo mesmo desmontado.