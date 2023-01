Polícia investiga jovem que fingiu ter câncer para aplicar golpes - Reprodução

Publicado 07/01/2023 08:39 | Atualizado 07/01/2023 08:53

A jovem Camilla Barbosa, de 27 anos, que fingiu ter câncer para aplicar golpes, foi indiciada por estelionato. Segundo o delegado Fernando Gontijo, ela já arrecadou R$ 20 mil em doações somente com campanhas, almoços beneficentes e rifas divulgadas nas redes sociais. Camilla irá responder o processo em liberdade, em Morrinhos na região sul de Goiás, cidade onde vive.

O delegado informou que sete pessoas procuraram a delegacia para registrar ocorrência contra a jovem, até a sexta-feira, 6, e prestarão depoimento.



Camilla chegou a gravar vídeos onde raspa o próprio cabelo, para fazer campanhas de arrecadação. Além de amigos nas redes, Camilla teria enganado ex-namorados e ex-sogras.

O Hospital Araújo Jorge, em Goiânia, que é referência no tratamento contra câncer em Goiás, informou à delegacia que Camilla Barbosa não é e nunca foi paciente naquele hospital. Os responsáveis pelo hospital relataram diversas situações em que a jovem se fez presente no local, onde foi flagrada tirando fotos em uma maca no setor de quimioterapia, utilizando um cartão de identificação interno do hospital, em nome de terceiros.

Segundo a defesa, a jovem não recebeu dinheiro e tem diagnóstico de uma forma mais leve de câncer. "Ela tem essa doença e faz tratamento. Em análise preliminar das provas, a defesa comprovou que não têm indícios de materialidade delitiva", argumentou o advogado Warley Divino Pires.