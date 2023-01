Forças de segurança prenderam radicais bolsonaristas envolvidos no ataque ao STF - Reprodução TV

Publicado 08/01/2023 17:55 | Atualizado 08/01/2023 18:47

A equipe de segurança do Supremo Tribunal Federal (STF), auxiliada pela tropa de choque da Polícia Militar, retomou o controle do prédio da Corte, segundo informações das forças de segurança do Distrito Federal. Os agentes efetuaram prisões dos terroristas envolvidos no ataque. Os detidos encontram-se na garagem do edifício, aguardando a remoção para a delegacia.

Ainda de acordo com o governo do Distrito Federal, a tropa de choque foi mobilizada com o objetivo de retomar os prédios públicos tomados pelos grupos radicais, efetuar detenções e restabelecer a ordem na Praça dos Três Poderes.

O Ministério Público Federal (MPF) emitiu nota na qual diz que o procurador-geral da República, Augusto Aras “"monitora e acompanha com preocupação os atos de vandalismo a edifícios públicos que ocorrem em Brasília”. O MPF destaca ainda que solicitou à Procuradoria da República no DF a abertura de investigação criminal para identificar os envolvidos nos atos terroristas deste domingo, 8.